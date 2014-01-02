В опозиції кажуть, що ДАІ розпочала "полювання" на водіїв, які підтримують Майдан
ДАІ оголосила справжнє полювання на водіїв, які підвозять продукти харчування, дрова та інші необхідні для забезпечення життєдіяльності Майдану речі.
Про це заявив один із комендантів Будинку профспілок, народний депутат від «УДАРу» Сергій Аверченко на брифінгу в Штабі національного спротиву, повідомили УНІАН у прес-службі партії.
Аверченко зазначив, що ДАІ продовжує блокувати машини, які везуть до наметового містечка речі, та сміттєприбиральні машини та інший технічний транспорт.
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«У ДАІ відстежують номери машин, навіть приходять до водіїв додому з погрозами. Ми розцінюємо подібні дії як тиск на мирних громадян, які підтримують акції протесту. Ми збираємо всі подібні факти тиску і будемо писати депутатські запити про неприпустимість подібного, а також в інші способи захищати цих водіїв», - зазначив народний депутат.