В опозиції кажуть, що ДАІ розпочала "полювання" на водіїв, які підтримують Майдан

Про це заявив один із комендантів Будинку профспілок, народний депутат від «УДАРу» Сергій Аверченко на брифінгу в Штабі національного спротиву, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Аверченко зазначив, що ДАІ продовжує блокувати машини, які везуть до наметового містечка речі, та сміттєприбиральні машини та інший технічний транспорт.

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«У ДАІ відстежують номери машин, навіть приходять до водіїв додому з погрозами. Ми розцінюємо подібні дії як тиск на мирних громадян, які підтримують акції протесту. Ми збираємо всі подібні факти тиску і будемо писати депутатські запити про неприпустимість подібного, а також в інші способи захищати цих водіїв», - зазначив народний депутат.