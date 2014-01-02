Учасників Майдану кличуть пікетувати ДАІ

Про це йдеться в заяві ВО ”Батьківщина», текст якої є у розпорядженні УНІАН.

«Протягом останніх днів працівники ДАІ у масовому порядку викликають на співбесіди активістів, які 29 грудня їздили у Межигір`я до резиденції президента Віктора Януковича»,- підкреслюється в заяві.

А також стверджується, що «такі дії співробітників міліції є прямим тиском на Майдан, спробою залякати людей, які не бояться висловити свою громадянську позицію».

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У заяві йдеться і про те, що «працівники ДАІ намагаються зірвати забезпечення Майдану та закрити в`їзд на нього машин з дровами, продуктами харчування, теплими речами».

«Ми заявляємо, що будемо відстоювати свої права будь-якими мирними засобами протесту та підтримувати один одного. Вимагаємо негайно припинити ганебну практику тиску та залякування», - викладено у заяві.