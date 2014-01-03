Регіонал зрадів, що в зайнятих майданівцями будівлях відключили опалення

Про це він написав у своєму Фейсбуці.

"Шановні друзі. Зараз можна прочитати в інтернеті про те, що опалення захоплених будівель у Києві припинено. Це тішить", - написав він.

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Царьов нагадав, що ще 12 грудня направив у відповідні служби депутатський запит з вимогою припинити порушення постачання тепла в захоплені будівлі, оскільки це порушує чинне законодавство, у тому числі бюджетний кодекс.

"Тоді запити, для надійності, я розвіз по відомствах особисто. Наскільки я з'ясував, зі слів чиновників, спроби відключити незаконні поставки тепла вже робилися, але блокувалися енергопостачальною компанією. Цікаво, кому вони рахунок за поставки тепла в КМДА виставляти будуть? Кияни точно не повинні за це платити", - зазначив політик.