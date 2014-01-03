В опозиції заперечують, що учасник Автомайдану збив інспектора ДАІ (відео)

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

«Насправді ж ДАІшник підійшов до авта, що рухалося із надзвичайно низькою швидкістю, відірвав бокове дзеркало і впав, удавши, нібито його збила машина. Однак десятки свідків стверджують, що жодного наїзду на інспектора не було. Це також зафіксував відеореєстратор», - наголосили у «Свободі».

За даними прес-служби, цей автомобіль учасника Автомайдану, який оточили близько 20 представників правоохоронних органів, зараз перебуває на вулиці Володимирській біля станція метра «Золоті ворота». На місце прибуло декілька слідчо-оперативних груп, які опечатують машину та звинувачують власницю автомобіля у скоєнні наїзду на співробітника ДАІ, йдеться в повідомленні.

«Ця подія свідчить про те, що влада і далі реалізовує план зі знищення Майдану. Зараз зачистці та репресіям піддано учасників Автомайдану. Як відомо, усіх, хто брав участь у недільній поїздці до Межигір’я (а це декілька тисяч автомобілів), викликають у міліцію та ДАІ, де на місці інспектори відбирають водійські права», - підкреслив народний депутат від «Свободи» Юрій Сиротюк, додавши, що таким чином Державтоінспекція позбавляє активістів можливості здійснювати будь-які дії в рамках Автомайдану.

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«Це свідчить про подальшу тактику репресій, яку здійснює режим. Насправді іншої мови, окрім репресій, переслідувань і провокацій, у нинішньої влади немає», – зазначив Сиротюк, який разом із депутатом-свободівцем Олексієм Кайдою, а також депутатами від «УДАРу» та «Батьківщини» перебуває на місці події, вимагаючи відпустити власницю затриманого автомобіля.

Як повідомляв УНІАН, раніше київська міліція заявила, що учасник Автомайдану збив начальника столичного батальйону ДАІ.

Це сталося сьогодні, 3 січня, близько 14.00 на Софійській площі, коли учасники Автомайдану рухалися центральними вулицями столиці для пікетування київського управління ДАІ.

Як стверджують в міліції, один з водіїв «зачепив дзеркалом інспектора ДАІ і протягнув його кілька метрів по проїжджій частині».

Інспектора ДАІ госпіталізовано, проводиться перевірка обставин інциденту та встановлюється особа водія, який скоїв ДТП, поінформували в ГУ МВС.