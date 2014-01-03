Учасник Автомайдану в Києві збив інспектора ДАІ і поїхав - міліція

У Києві учасник Автомайдану збив начальника столичного батальйону ДАІ.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Києві, це сталося сьогодні близько 14.00 на Софійській площі, коли учасники Автомайдану рухалися центральними вулицями столиці для пікетування київського управління ДАІ.

За попередньою інформацією міліції, під час руху колони учасників Автомайдану співробітник ДАІ намагався пояснити водіям про неприпустимість створення затору, оскільки вони зупинилися, включивши на своїх авто сигналізацію аварійної зупинки.

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У цей час один із водіїв почав рухатися на автомобілі, зачепив дзеркалом інспектора ДАІ і «протягнув його кілька метрів по проїжджій частині», заявили у ГУ МВС, додавши, що після цього, не зупиняючись, водій продовжив рух по вул. Володимирській в напрямку станції метро “Золоті ворота”.

Як зазначили в міліції, там автомобіль порушника був заблокований транспортними засобами інспекторів ДПС, однак водій пересів в інший автомобіль учасника акції протесту і поїхав з місця пригоди.

Інспектора ДАІ госпіталізовано, проводиться перевірка обставин інциденту та встановлюється особа водія, який скоїв ДТП.