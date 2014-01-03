В опозиції вважають, що Захарченко має одним із перших потрапити під санкції США та ЄС

Про це голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк написав на своїй сторінці Facebook після того, як стало відомо про напад на народного депутата від ВО «Свобода» Андрія Іллєнка та адвоката Сергія Кізіна.

«Не може ступати на європейську землю нога людини, яка має статус керівника поліції, і в той же час винаймає бандитів для побиття опозиціонерів», - підкреслив він.

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«Хіба не промовисто, що напад на народного депутата Андрія Іллєнка та адвоката Сидора Кізіна відбувся прямо на порозі райвідділку міліції за її очевидною наводкою?» - написав Яценюк.

Нагадаємо, на Кізіна та Іллєнка напали невідомі неподалік від відділення міліції в Києві. У Іллєнка медики діагностували струс мозку і численні забої. Кізін отримав рвану рану правої щоки.