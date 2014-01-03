Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття народного депутата Іллєнка

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві. Як зазначили у ВЗГ кримінальне провадження відкрито за ст.296 (хуліганство) КК України, в рамках якої потерпілого направлено для зняття побоїв до судово-медичної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва невідомі побили народного депутата з фракції “Свобода" Андрія Іллєнка.

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Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС України в Києві, депутат разом зі своїми соратниками викликав міліцію та прибув до територіального відділку міліції №4, який знаходиться біля Бессарабської площі.

За даними міліції, у Іллєнка розбитий ніс.