В Київраді невідомі пробралися у комору, де зберігалися нагороди – прес-служба

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це заявили співробітники управління кадрової роботи і нагород апарату міськдержадміністрації.

За їхніми словами, частину пакунків з медалями було вилучено з комори, де вони зберігалися, і розкидано в сусідніх приміщеннях та на сходах.

«Технічні працівники виявили, що двері до комори, в якій зберігалася нагородна продукція, відкриті. Коли ми прибули на місце – побачили, що замок зрізаний, все перевернуто, відсутня значна кількість медалей. Згодом, завдяки нашим співробітникам, ми знайшли в коморі їдальні близько 100 коробок з медалями та посвідченнями. Наразі ми наводимо лад, розбираємо сміття, аби мати змогу скласти ці нагороди, перерахувати їх та визначити, що зникло», – повідомила заступник начальника відділу нагород Валентина Бебко.

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Щоб з’ясувати, хто зламав двері до комори та розкидав пакунки з нагородами, на місці події працюють правоохоронні органи.

У коморі відділу нагород зберігалися медалі як часів СРСР, так і часів незалежної України. Серед них: медалі «Ветеран праці», медалі, виготовлені з нагоди 1500-річчя Києва, медалі, виготовлені до 50-річчя визволення України від фашистських загарбників, а також медалі, виготовлені з нагоди 50-річчя перемоги у ВВВ.

У відділі нагород зазначають, що для того, аби перерахувати кількість медалей, що залишилися, та оцінити збитки, необхідно щонайменше тиждень, адже зараз пакунки з нагородами понівечені та розкидані, а, крім того, наявну кількість потрібно звіряти з архівними документами.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики влади. 1 грудня активісти Євромайдану увійшли до Будинку профспілок і будівлі Київради, де перебувають досі. Там розгорнуто штаби мітингувальників.

При цьому влада неодноразово вимагала від мітингувальників звільнити зайняті приміщення. 11 грудня бійці спецпідрозділу «Беркут» скоїли спробу звільнити КМДА від мітингувальників, проте активісти не дозволили силовикам потрапити всередину будівлі.