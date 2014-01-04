У Київраді відновили водопостачання, активісти не збираються залишати будівлі

Водопостачання у будівлі Київради, де перебувають активісти Євромайдану, відновили. Без гарячої та холодної води мітингувальники залишилися ще напередодні. На пошук та ліквідацію причини знадобилося близько трьох годин. Виявилося – у дворі її хтось перекрив, повідомляє 5 канал.

Спершу відсутність води відчули на собі працівники кухні КМДА. За їхніми словами, за годину вони розливають близько чотирьохсот стаканів чаю. Тому почали використовувати воду із резервних запасів. Однак у штабі небезпеку вбачають у відсутності води у пожежних гідрантах. Адже у випадку пожежі – гасити її не було б чим. Євромайданівці вважають це черговим тиском. Утім, залишати приміщення Київради активісти не збираються. Більше того, в КМДА прибуває нове підкріплення.

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«У нас достатньо води для всіх людей, які знаходяться в КМДА. З’ясували, що в пожарних гідрантах не було води, тобто виникла небезпека для життя людей. Тому що у разі виникнення пожежі – не змогли би загасити полум’я, - каже один із протестувальників. - Навіть якби тут не було води, і не було б тепла, світла – все одно б люди залишилися б на Майдані, тому що вони налаштовані рішуче стояти до перемоги».