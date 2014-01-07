Чорновол категорично відмовилася продовжити лікування вдома - ЗМІ

Як повідомляє ТСН, медики дійшли спільного висновку, що лікування Чорновол на стаціонарі вже можна завершити. Її стан оцінюють як стабільний та задовільний.

Журналістку хотіли виписати з лікарні та продовжити стежити за її здоров'ям вдома, проте Чорновол від такої пропозиції категорично відмовилася.

Громадська активістка та журналістка проходила курс лікування у приватній клініці впродовж 13 днів. Вона отримала комплексне лікування в повному обсязі відповідно до протоколів, узгоджених фахівцями клініки та консультантами з інших закладів охорони здоров'я, повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Як відомо, в ніч на 25 грудня журналістку Чорновол жорстоко побили чоловіки на Бориспільській трасі під Києвом. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство», пізніше була додана ще одна стаття - про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, яка передбачає суворіше покарання.

У рамках розслідування затримано п'ятьох підозрюваних.