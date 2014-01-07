Чорновол категорично відмовилася продовжити лікування вдома - ЗМІ
Консиліум лікарів дійшов висновку, що жорстоко побита журналістка Тетяна Чорновол вже одужує і може продовжити лікування вдома, проте вона від такої пропозиції відмовилася.
Як повідомляє ТСН, медики дійшли спільного висновку, що лікування Чорновол на стаціонарі вже можна завершити. Її стан оцінюють як стабільний та задовільний.
Журналістку хотіли виписати з лікарні та продовжити стежити за її здоров'ям вдома, проте Чорновол від такої пропозиції категорично відмовилася.
Громадська активістка та журналістка проходила курс лікування у приватній клініці впродовж 13 днів. Вона отримала комплексне лікування в повному обсязі відповідно до протоколів, узгоджених фахівцями клініки та консультантами з інших закладів охорони здоров'я, повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.
Як відомо, в ніч на 25 грудня журналістку Чорновол жорстоко побили чоловіки на Бориспільській трасі під Києвом. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство», пізніше була додана ще одна стаття - про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, яка передбачає суворіше покарання.
У рамках розслідування затримано п'ятьох підозрюваних.