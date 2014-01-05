Чорновол: Били прицільно по голові, причому намагались точно по скронях (відео)

Два тижні після нападу відома журналістка і активістка Тетяна Чорновол не розмовляла з пресою, проте вона погодилася зустрітися з журналістами ТСН і розказати, що ж сталося тієї злощасної ночі, коли її побили.

"Я почуваюся більш-менш. Не можу сидіти за комп'ютером, як починаю читати текст – в мене починає запаморочення. В мене знову-таки якась проблема емоційна. Дуже швидко збуджуюсь", - розповіла Чорновол.

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У ніч на 25 грудня Тетяна їхала з Майдану додому, щоб наступного дня побачити виступ сина у дитсадку. Каже, коли на Бориспільській трасі помітила, що за нею стежать, одразу подумала про арешт. Коли ж машину почали таранити – зрозуміла – це - цілеспрямоване переслідування. На записі з відеореєстратора не чутно жодного слова від Тетяни. Вона визнає, що справді мовчала.

"Я була сконцентрована, я намагалася вижити, бо зрозуміла – що події розгортаються таким чином, що, очевидно, це замовлення мене", - згадала постраждала журналістка.

Головною її метою у ті секунди, каже Тетяна, було дістатися будь-якого людного місця. Тікати з машини вона почала, зрозумівши, що ударів авто таки не витримало. Коли Чорновол наздогнали - били професійно - прицільно по голові, причому намагались точно по скронях.

"Я пам'ятаю, як у мене просідає ніс, я пам'ятаю, як він просто знищується. Я не можу зрозуміти, чому я стояла з опущеними руками і мене весь цей час били по обличчю", - зізналася вона.

Тетяна переконує – нападники були певні, що вона мертва, тому й покинули її лежати на узбіччі.

"В моїх легенях було багато крові. А це означає,що я не дихала певний час. Деякий час на холодній температурі і я могла не піднятися", - поділилася Тетяна.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновол жорстоко побили у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва. Чоловіки витягли Чорновол з-за керма, побили, а потім кинули у придорожній кювет.

Президент Віктор Янукович доручив правоохоронцям терміново вжити всіх необхідних заходів для розслідування побиття Чорновол.