У Франції робітники заводу Goodyear узяли в заручники керівництво

Робітники шинного заводу Goodyear у французькій Пікардії узяли в заручники керівників підприємства Мішеля Дейї і Бернара Глессе.

Директор виробництва в Амьєні Мішель Дейї і керівник відділу кадрів Бернар Глессе залишаються замкнутими в одній із кімнат заводу без їжі, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Профспілка і керівництво роками не могли вирішити питання с робочими місцями на збитковому заводі у разі його закриття. Один із секретарів профспілки Франк Жюрек зазначив, що робітники вимагають "золотий парашут", оскільки в Пікардії 1200 потенційно звільнених працівників можуть залишитися без роботи. "Якщо ніхто не купить завод, ми хочемо звільнення за власним бажанням з фінансовою компенсацією", - сказав журналістам Жюрек, назвавши при цьому атмосферу на заводі "спокійною".

Члени профспілки стверджують, що обом начальникам дають воду, а їхні мобільні телефони включені.

"Ця ініціатива контрпродуктивна і недоречна у той час, коли ми повинні концентруватися на майбутньому наших співробітників після кількох років пошуків рішення", - заявляє керівництво Goodyear.

"Ми чекали довго, але наше терпіння скінчилося, і ми взялися до рішучих дій. Якщо ми їх відпустимо зараз, це дорівнюватиме нульовому результату", - парирував один із членів профспілки Мікаель Малле.

У 2009 році у Франції вже захоплювали керівників компаній 3M, Sony і Caterpillar. У жодному з випадків за утримання заручників ніхто не був покараним.