Авіарейси Київ-Париж скасували через страйк французьких диспетчерів

Про це УНІАН повідомила прес-секретар аеропорту Оксана Ожигова. При цьому, на момент першого дзвінка о 12:45 до прес-служби повідомили, що точної інформації щодо скасування рейсів ще немає.

За словами Ожигової, інформація про інші рейси на даний момент перебуває в обробці.

Як повідомляв УНІАН, авіадиспетчери у Франції розпочали триденний страйк на знак протесту проти намірів Європейського Союзу створити єдиний європейський авіаційний простір.

Диспетчери вважають, що проект позначиться на безпеці перельотів і на умовах їх роботи.

У середу, 12 червня, по всій Європі очікуються страйки і демонстрації.

У зв'язку з очікуваними проблемами в авіасполученні перевізників попросили удвічі скоротити кількість рейсів, які обслуговують найкрупніші французькі міста.

Очікується, що, починаючи з вівторка, в результаті страйку буде порушена робота аеропортів Парижа, Ліона, Ніцци, Марселя, Тулузи і Бордо.