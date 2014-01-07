Кличко: опозиція повинна висунути єдиного кандидата на президентських виборах

«Коли ми об'єднуємося - ми сила. Об'єднавшись на Майдані, в політиці, тільки об'єднавши наші зусилля, ми переможемо», - підкреслив Кличко.

Він привітав усіх з Різдвом та відзначив, що на Майдані панує святковий, але рішучий настрій. «Вчора ввечері я ходив до наметів, вітав людей, спілкувався з ними. Всі кажуть: здаватися ми не збираємося. І всі говорять про повну зміну влади і питають чи здатна опозиція висунути єдиного кандидата», - наголосив лідер «УДАРу".

«Демократичні сили повинні висунути і підтримати єдиного кандидата на президентських виборах. Я про це заявив давно і думки своєї не змінив. Як ми можемо говорити про єдину команду, коли йтимуть кілька кандидатів? Хіба не це сьогодні потрібно владі, аби розтягнути голоси і в другому турі влаштувати жорстокий сюрприз?», - зазначив Кличко.

Лідер «УДАРу» наголосив, що окремо влада давитиме всіх, щоб в другий тур вийшов технічний кандидат. «Як ми можемо говорити, що йде від опозиції кілька кандидатів, щоб нібито убезпечити того, хто потім виграє? Не треба ілюзій - ми повинні бути відповідальними і не допустити цього», - сказав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, у першому турі президентських виборів братимуть участь лідери усіх трьох опозиційних політичних сил, заявив голова парламентської фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк.

Про це Яценюк сказав в ефірі "5 каналу", нагадавши, що таке рішення було ухвалене ще у травні 2013 року.

"18 травня минулого року ми підписали угоду трьох політичних сил, де чітко визначилися з тим, що єдиний кандидат отримає підтримку в другому турі. Угода чітко сформулювала наступний підхід: у першому турі всі кандидати від опозиції проходять як праймеріз, а в другому турі той, хто отримає найкращий результат, отримає підтримку всіх опозиційних сил", - сказав Яценюк.

За його словами, 2014 року три опозиційні сили – «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» мають сформувати єдину команду.

«Ця команда не просто піде на вибори, не просто їх виграє, а доведе всьому світові, що Україна здатна проводити зміни, і що після 2015 року вона буде фактичним членом Європейського Союзу» , - наголосив Яценюк.