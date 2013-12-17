Кличко вважає, що вибори Президента мають відбутися в березні 2014 року

Лідер УДАРу Віталій Кличко наголошує, що вибори Президента України мали б відбутися у березні 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, після дострокового закриття ранкового засідання парламенту.

Кличко наголосив, що «в цій кризі, в якій зараз знаходиться Україна, не час розглядати поточні питання порядку денного».

«Ми знаємо, що сьогодні єдиний вихід з політичної кризи, в якій знаходиться на сьогоднішній день країна — це дострокові парламентські та президентські вибори», - додав народний депутат України.

Він нагадав, що на «круглому столі» Президент України Віктор Янукович сказав, що він «не боїться дострокових виборів».

«Так хай доведе це на чесних виборах, які повинні відбутися. Я впевнений в тому, що вони повинні відбутися в березні 2014 року», - сказав Кличко.