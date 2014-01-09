Тітка Кім Чен Ина знаходиться в комі після операції і важить 35 кг - ЗМІ

Газета посилається на джерело в американських спецслужбах, яке повідомило, що Кім Ген Хі знаходиться в комі після операції з видалення пухлини мозку, яку вона перенесла в минулому році. За його інформацією, тітка керівника країни сильно виснажена, її вага становить 35 кілограмів.

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У статті спростовуються чутки про те, що Кім Ген Хі покінчила з собою: за словами джерела, зараз жінка жива, повідомляє РИА Новости.

Востаннє Кім Ген Хі бачили 10 вересня минулого року на святкуванні 65-ої річниці з дня заснування КНДР. Там вона була присутня разом з племінником і його дружиною.

Після цього ім'я Кім Ген Хі спливло лише один раз, коли через кілька днів після страти чоловіка Чан Сон Тхека її включили в список учасників похоронної комісії, що зібралася вшанувати пам'ять високопоставленого партійного діяча КНДР. Однак на церемонії з нагоди другої річниці смерті свого брата Кім Чен Іра в середині грудня Кім Ген Хі не була присутня.

У грудні минулого року Центральне телеграфне агентство Кореї повідомляло, що Чан Сон Тхек, 67-річний дядько північнокорейського лідера Кім Чен Ина, який очолював «регентську раду» при молодому правителі КНДР, був страчений за вироком суду за спробу повалення влади.