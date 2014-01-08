Тітка лідера КНДР перебуває в критичному стані після страти чоловіка - агентство

Про це повідомляє в середу агентство Ренхап з посиланням на джерело в уряді.

Урядове джерело заявило, що стан Кім Ген Хі погіршився після звістки про страту її чоловіка Чан Сон Тхека наприкінці минулого року, передає РИА Новости.

"За наявною інформацією, (Кім Ген Хі) перенесла інфаркт, і її стан ускладнився через алкогольну залежність", - заявило джерело.

На тему: Очільник КНДР прокоментував страту свого дядька

Він додав, що тітка керівника КНДР проходила лікування у вересні-жовтні минулого року в Росії. За його словами, Кім Ген Хі лікували від захворювання ніг.

Востаннє Кім Ген Хі бачили на концерті на честь 65-річної річниці з дня заснування КНДР 10 вересня минулого року. Там вона була присутня разом з племінником і його дружиною Лі Сіль Чжу.

Після цього ім'я Кім Ген Хі спливло лише один раз, коли через кілька днів після страти чоловіка Чан Сон Тхека її включили в список учасників похоронної комісії, що зібралася вшанувати пам'ять високопоставленого партійного діяча КНДР. Однак на церемонії з нагоди другої річниці смерті свого брата Кім Чен Іра в середині грудня Кім Ген Хі не була присутня.

Раніше ЗМІ, ґрунтуючись на факті її довгої відсутності, припускали, що вона могла накласти на себе руки.