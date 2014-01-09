Влада Києва з 1 грудня не платить за комунальні послуги, що надавались будівлі КМДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконуючий обов'язки голови КМДА Анатолій Голубченко сьогодні в інтерв'ю журналістам.

“Ми повідомили всі підприємства, які надають послуги зараз будинку КМДА, що з 1 грудня ми не проплачуємо ні за які послуги, і якщо вони надають послуги на свій ризик, то вони повинні знайти того, хто їх проплатить. Бюджет це оплачувати не буде”, - сказав Голубченко.

Водночас, за його словами, КМДА, можливо, бути змушена сплатити ці рахунки, якщо буде відповідне рішення суду.

Також Голубченко повідомив, що наразі в приміщеннях будівлі КМДА працює комісія із залученням міліції, яка складає акти про вкрадене за останній час, тобто після того, як в будівлі було організовано штаб мітингувальників і туди почала приходити велика кількість людей.

“Багато крадіжок, на превеликий жаль. По пам'яті скажу, що посуд покрали, нагороди в спортивних змаганнях, які були виставлені, покрали, і деякі документи викрали... На превеликий жаль, люди різні приходять під виглядом мітингувальників або учасників Майдану, а насправді роблять свою справу”, - сказав в. о. голови КМДА.

За його даними, в понеділок має бути звіт комісії, зокрема щодо зниклих нагород.

Крім того, Голубченко сказав, що питання покриття витрат на ремонт будівлі КМДА можна буде вирішити тільки після того, як будуть встановлені винні і у суді доведено їх провину у псуванні майна. «Вони і будуть сплачувати в установленому законом порядку”, - сказав Голубченко.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики влади. 1 грудня активісти Євромайдану увійшли до Будинку профспілок і будівлі КМДА, де перебувають досі. Там розгорнуто штаби мітингувальників.

При цьому влада неодноразово вимагала від мітингувальників звільнити зайняті приміщення. 11 грудня бійці спецпідрозділу «Беркут» здійснили спробу силою звільнити КМДА від мітингувальників, проте активісти не дозволили силовикам потрапити всередину будівлі.