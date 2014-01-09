Сьогодні вночі "Беркут" штурмуватиме КМДА - опозиція

Про це політсилі повідомили джерела з числа співробітників міліції.

Як повідомляє прес-служба "Свободи", 8 січня 2014 року до комендатури Київради надійшло два повідомлення про штурм будинку. Напад має відбутися вночі. Почнеться проникненням групи "Беркуту" через підземні ходи до підвалів будинку.

На тему: В Київраді невідомі пробралися у комору, де зберігалися нагороди – прес-служба

"Інформація про штурм сприймається як ймовірна. Мітингувальники попереджені. Відомості про це також передано до центрального штабу Майдану. Навіть якщо це дезінформація, то мітингувальники проведуть додаткове тренування із самооборони. Режим таки точно хоче бійні. Народ готовий битися!" – заявив черговий комендант Київради "свободівець" Юрій Ноєвий.