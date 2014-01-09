Рибак закликає терміново підготувати зміни до закону про амністію учасників Євромайдану

Голова Верховної Ради Володимир Рибак звернувся до керівників парламентських фракцій з проханням у найкоротший термін підготувати пропозиції до Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» та внести проект змін до цього закону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

«Судова практика показала, що цей закон не може бути реально застосований протягом 10 днів з дня набрання ним чинності, а саме - до 4 січня 2014 року включно, оскільки він не має аналогів у законодавчій практиці і виходить за межі правового поля нашої держави», - йдеться у листі Рибака керівникам фракцій Партії регіонів, «Батьківщина», «УДАР», «Свобода», Комуністичної партії України.

«Ще більше ускладнює ситуацію те, що переважна більшість положень закону має неконкретний характер, - зауважує керівник парламенту. - Так, не названо суб'єктів звільнення від відповідальності, немає переліку кримінальних та адміністративних правопорушень, за вчинення яких особи звільнятимуться від відповідальності, цей обов'язок покладається на невизначені «уповноважені органи».

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З огляду на це Рибак пропонує підготувати проект змін до цього закону.

На його думку, проект має передбачити звільнення від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених ним осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених відповідними статтями Кримінального кодексу України, за умови, що такі злочини вчинені ними до 26 грудня 2013 року включно і пов'язані з масовими акціями протесту, які розпочалися 21 листопада 2013 року.

«Органи досудового розслідування мають закрити кримінальні провадження, розпочаті у зв'язку із злочинами, передбаченими статтею 1 цього закону, в яких жодній особі не повідомлялося про підозру або особу правопорушника не встановлено. Виконання закону в частині звільнення від кримінальної відповідальності покласти на суди, встановити порядок звільнення від кримінальної відповідальності. Закон повинен набрати чинність з дня його опублікування і підлягає виконанню протягом одного місяця», - зазначає голова Верховної Ради.

На думку Рибака, такий спосіб вирішення цього питання дозволить ліквідувати правову колізію, що виникла, та реально звільнити від відповідальності осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення масових акцій.

Як повідомлялося, 19 грудня Верховна Рада проголосувала за звільнення від кримінального переслідування учасників масових акцій. Документ звільняє від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту з 21 листопада до дня набрання чинності закону.

23 грудня Президент Віктор Янукович підписав цей закон.

Водночас у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважають, що закон про амністію учасників Євромайдану неможливо «застосувати на практиці через відсутність в законодавстві механізмів його реалізації».

Водночас 8 січня народний депутат від "Батьківщини" Олександра Кужель за підсумками зустрічі опозиційних депутатів з генпрокурором Віктором Пшонкою повідомила, що опозиція домовилась з керівництвом Генпрокуратури про створення робочої групи щодо роз’яснення норм закону про припинення переслідувань учасників протестів з метою негайного виконання цього закону.

"Ми почули від генпрокурора та його заступників, що вони не можуть виконати цей закон, оскільки не прописано процедуру його виконання. 2,5 години ми показували, яким чином вони відкривали справи без закону і яким чином ми пропонуємо їх закрити", - повідомила Кужель.

"Ми дійшли порозуміння, що з завтрашнього дня почне працювати робоча група юристів, які готували цей закон, разом з прокуратурою, яка має дати роз’яснення щодо виконання цього закону, та в разі необхідності підготує доповнення до закону, які будуть проголосовані у парламенті на наступному тижні. В разі, якщо представники прокуратури не знайдуть аргументів щодо можливості виконання цього закону, опозиція вимагатиме покарати винуватих за його невиконання", - пояснила Кужель.