Слідству наказали не виконувати закон про "амністію" - активіст із Василькова

За словами, допит розпочався о 17.00 та тривав більше двох годин, розповів він "Українській правді".

Він розповів про те, що у ході допиту йому вручили повідомлення про підозру.

"Там є більше 20 осіб, які проходять у справі, у різних статусах: є свідки, обвинувачувані. І найближчим часом усі будуть притягнуті по цій справі, хто у якій ролі", - розповів Сабов.

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За його словами, активізація справи відбулася тому, що слідчі отримали команду згори.

"Слідство взагалі чекало, що цей закон (про припинення переслідувань мітингуючи – ред.) буде працювати. Але прийшла команда, що закон не працює, і людей треба притягати до відповідальності", - заявив Сабов.

"Я думаю, що це звичайний тиск на мене, на мою сім'ю", - додав він.

За словами Сабова, поки що не було розмов про застосування щодо нього якогось запобіжного заходу.

"Поки про це не говорили, бо ми з лінією захисту подали клопотання, які стосуються цього повідомлення про підозру. Вона оформлена не в повному обсязі, не визначено, в чому мене конкретно звинувачують, що конкретно там відбувалось", - розповів ударівець.

"Тобто не ясно в чому і на основі чого мене конкретно звинувачують", - пояснив він.

Як відомо, 10 грудня у Василькові розігнали людей, які блокували виїзди спецпідрозділам "Тигр", і дозволили спецпризначенцям виїхати.

Після цього активісти ще раз спробували заблокувати автобуси на Одеській трасі, однак їхні машини відтягнули у кювети, а колеса прокололи.

У міліції заявили, що колона автобусів із військовослужбовцями внутрішніх військ рухається з Василькова на Київ "для заміни особового складу".

Санкція ч.1 статті 279 КК передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.