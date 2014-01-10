Прихильники опозиції пікетують Печерський райсуд, де розглядатиметься справа Власенка

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вдруге відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Власенка у побитті колишньої дружини Наталії Окунської.

До суду прибула донька Тимошенко Євгенія.

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Будівля Печерського райсуду щільно оточена міліцією. Також посилена охорона бійцями судової міліції “Грифон” у приміщенні суду.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2013 року Власенка викликали на допит до Генпрокуратури та повідомили про підозру в неодноразовому застосуванні фізичних насильницьких дій до Окунської. Генпрокуратура обвинувачує Власенка у вчиненні злочину за ч. 1 та ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) і ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України.

12 листопада Печерський райсуд обрав Власенку запобіжний захід у вигляді застави в сумі 22 тис. 940 грн. За рішенням суду Власенко зобов’язаний впродовж двох місяців щопонеділка і щочетверга з 9.00 до 11.00 прибувати до Головного слідчого управління Генпрокуратури та відмічатися.

Також суд зобов’язав Власенка з метою запобігання ухилення від співпраці зі слідством здати слідчому Генпрокуратури на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, які можуть надати йому змогу виїхати за кордон. Суд заборонив Власенку залишати територію Києва, за винятком виїзду до Харкова для виконання ним функцій захисника Тимошенко.

Водночас Власенко заявляє, що ніколи не застосовував сили проти Окунської. Він називає обвинувачення абсурдними і вважає, що кримінальне переслідування - це спроба позбавити Тимошенко права на повноцінний захист.