Власенко впевнений, що вирок у справі про побиття ним екс-дружини вже готовий

Захисник екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко переконаний, що вирок у кримінальному провадженні про начебто побиття ним колишньої дружини Наталії Окунської вже написаний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Власенко заявив сьогодні журналістам після першого судового засідання в його справі.

“Вирок вже готовий. Вирок залишилось лише оголосити, але вони (влада - УНІАН) хочуть тотально контролювати цей вирок, щоб, не дай Боже, той суддя, який мав би слухати справу, не зірвався, і, бачачи, що в матеріалах справи нічого немає, випадково не виніс законне рішення”, - сказав Власенко.

Він також заявив, що троє суддів, які розглядатимуть його справу, є «підконтрольні Адміністрації Президента, і тому суд буде слухати справу в гірших традиціях справ Тимошенко, справ Луценко. Я знаходжусь тут лише тому, що я є захисником Тимошенко».

“Моя справа не має нічого спільного з криміналом. Я знаходжусь тут лише тому, що я є захисником Тимошенко і все - інших причин немає”, - наголосив Власенко.

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У свою чергу представник державного обвинувачення, прокурор Дмитро Борзих заявив, що “вказане кримінальне провадження не має жодного відношення до політики”. “Це кримінальне провадження про заподіяння тілесних ушкоджень чоловіком своїй жінці”, - підкреслив Борзих.

Він зауважив, що у справі зібрано достатньо доказів, щоб обвинуваченому було пред'явлено повідомлення про підозру.

Наявність же трьох суддів, які розглядатимуть справу Власенка, прокурор Борзих пояснив особливим статусом Власенка, який, як колишній народний депутат, відноситься до першої категорії державних службовців.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2013 року Власенка викликали на допит до Генпрокуратури і повідомили про підозру в неодноразовому застосуванні фізичних насильницьких дій до колишньої дружини Окунської. Генпрокуратура обвинувачує Власенка у вчиненні злочину за ч. 1 та ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) і ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України.

12 листопада Печерський райсуд Києва обрав Власенку запобіжний захід у вигляді застави в сумі 22 тис. 940 грн. За рішенням суду Власенко зобов’язаний впродовж двох місяців щопонеділка і щочетверга з 9.00 до 11.00 прибувати до Головного слідчого управління Генпрокуратури та відмічатися.

Також суд зобов’язав Власенка з метою запобігання ухилення від співпраці зі слідством здати слідчому Генпрокуратури на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, які можуть надати йому змогу виїхати за кордон. Суд заборонив Власенку залишати територію Києва, за винятком виїзду до Харкова для виконання ним функцій захисника Тимошенко.

Водночас Власенко заявляє, що ніколи не застосовував сили проти своєї колишньої дружини Окунської.

Він назвав обвинувачення на його адресу абсурдними й заявив, що кримінальне переслідування проти нього - це спроба позбавити Тимошенко права на повноцінний захист.