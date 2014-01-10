Захисники прав сексменшин планують встановити свій намет на Євромайдані

Про це представники Ініціативної групи із захисту прав сексуальних меншин в Україні повідомили на прес-конференції в УНІАН.

«Ми маємо намір приєднатися до мирного протесту громадян, який зараз відбувається на Майдані. Тому 11 січня о 12.00 почнеться наша хода від Бессарабської площі до наметового містечка, де ми також встановимо свій намет і приєднаємося до протестів, оскільки ми хочемо жити в толерантному європейському суспільстві, де кожен має право на самовираження»,- сказала активіст Ініціативної групи із захисту прав сексуальних меншин в Україні Марго.

За її словами, про бажання взяти участь в акції заявили 50 учасників.

Відповідаючи на запитання, куди представники Ініціативної групи планують поставили свій намет, Марго відповіла: «Куди допустять, туди і поставимо. Поки це символічна акція, якщо нас приймуть, ми залишимося як представники своєї спільноти».

Водночас вона зазначила, що учасники акції побоюються проявів нетолерантності.

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Координатор Ініціативної групи із захисту прав сексуальних меншин в Україні Софія Гукова зазначила, що ініціативна група із захисту прав сексуальних меншин в Україні не є офіційно зареєстрованою громадською організацією. «Ми люди, яких зібрали спільні інтереси і ми познайомилися в соціальних мережах», - сказала вона. За словами Гукової, ініціативна група збиралася два тижні, «щоб прийти і розказати про себе».

Активіст Ініціативної групи із захисту прав сексуальних меншин в Україні Юрій Григор'єв у свою чергу зазначив, що представники Ініціативної групи вимагають від опозиційних українських політиків повернутися до розгляду законопроекту № 2342 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про припинення і протидію дискримінації в Україні» і ухвалити його для того, щоб підтвердити своє прагнення до встановлення європейських цінностей і показати світу свою толерантність.

Відповідаючи на запитання, чому представники ініціативної групи не виступили на підтримку Євромайдану раніше, Григор'єв сказав: «З самого початку на Євромайдані жодним словом не говорилося про ті теми, які ми зараз розглядаємо, і тому ми не приєднувалися до Євромайдану. Зараз Майдан має пасивний характер в напрямі підписання угоди з ЄС, дуже розпіарена тема замаху на відому журналістку Чорновол і зовсім не піднімаються питання, за які боремося ми».

«Ми хочемо повернути знову питання про вступ до ЄС, про європейські цінності і змінити суспільство на краще», - додала Марго.

Відповідаючи на запитання про те, що акція 11 січня може бути провокацією, Григор'єв сказав, що «якщо люди свідомі і вміють адекватно розцінювати ситуацію, вони зрозуміють, що це не провокація, а просто один з елементів Євромайдану».

На запитання про те, що зазначена акція може спровокувати представників «Свободи» на якісь дії, Гукова відповіла: «Ми не декларуємо нічого такого, що може викликати ворожість».