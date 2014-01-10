Захисники прав сексменшин планують встановити свій намет на Євромайдані
Ініціативна група із захисту прав сексуальних меншин в Україні 11 січня пройде пішої ходою від Бессарабської площі до Майдану Незалежності, щоб приєднатися до мирного протесту громадян України за вступ до ЄС.
Про це представники Ініціативної групи із захисту прав сексуальних меншин в Україні повідомили на прес-конференції в УНІАН.
«Ми маємо намір приєднатися до мирного протесту громадян, який зараз відбувається на Майдані. Тому 11 січня о 12.00 почнеться наша хода від Бессарабської площі до наметового містечка, де ми також встановимо свій намет і приєднаємося до протестів, оскільки ми хочемо жити в толерантному європейському суспільстві, де кожен має право на самовираження»,- сказала активіст Ініціативної групи із захисту прав сексуальних меншин в Україні Марго.
За її словами, про бажання взяти участь в акції заявили 50 учасників.
Відповідаючи на запитання, куди представники Ініціативної групи планують поставили свій намет, Марго відповіла: «Куди допустять, туди і поставимо. Поки це символічна акція, якщо нас приймуть, ми залишимося як представники своєї спільноти».
Водночас вона зазначила, що учасники акції побоюються проявів нетолерантності.
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Координатор Ініціативної групи із захисту прав сексуальних меншин в Україні Софія Гукова зазначила, що ініціативна група із захисту прав сексуальних меншин в Україні не є офіційно зареєстрованою громадською організацією. «Ми люди, яких зібрали спільні інтереси і ми познайомилися в соціальних мережах», - сказала вона. За словами Гукової, ініціативна група збиралася два тижні, «щоб прийти і розказати про себе».
Активіст Ініціативної групи із захисту прав сексуальних меншин в Україні Юрій Григор'єв у свою чергу зазначив, що представники Ініціативної групи вимагають від опозиційних українських політиків повернутися до розгляду законопроекту № 2342 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про припинення і протидію дискримінації в Україні» і ухвалити його для того, щоб підтвердити своє прагнення до встановлення європейських цінностей і показати світу свою толерантність.
Відповідаючи на запитання, чому представники ініціативної групи не виступили на підтримку Євромайдану раніше, Григор'єв сказав: «З самого початку на Євромайдані жодним словом не говорилося про ті теми, які ми зараз розглядаємо, і тому ми не приєднувалися до Євромайдану. Зараз Майдан має пасивний характер в напрямі підписання угоди з ЄС, дуже розпіарена тема замаху на відому журналістку Чорновол і зовсім не піднімаються питання, за які боремося ми».
«Ми хочемо повернути знову питання про вступ до ЄС, про європейські цінності і змінити суспільство на краще», - додала Марго.
Відповідаючи на запитання про те, що акція 11 січня може бути провокацією, Григор'єв сказав, що «якщо люди свідомі і вміють адекватно розцінювати ситуацію, вони зрозуміють, що це не провокація, а просто один з елементів Євромайдану».
На запитання про те, що зазначена акція може спровокувати представників «Свободи» на якісь дії, Гукова відповіла: «Ми не декларуємо нічого такого, що може викликати ворожість».