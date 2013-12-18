США відправили на відкриття Олімпіади в Сочі спортсменок-лесбійок

Інша представниця гей-спільноти, дворазова олімпійська чемпіонка з хокею з шайбою Кетлін Кахо, представить Америку на закритті Олімпіади в Сочі, сказано в заяві Білого дому, яку цитує Reuters.

Незважаючи на прийняття нещодавнього російського закону про заборону на "пропаганду" гомосексуалізму, який критики визнали дискримінаційним, президент Росії Володимир Путін кілька разів говорив, що атлети-геї будуть зустрінуті тепло й ніякої дискримінації не буде. Він сказав, що закон потрібен для захисту юного покоління.

Однак цей документ спонукав правозахисників закликати до бойкоту Олімпіади. Так, президент Німеччини Йоахім Гаук оголосив, що не приїде на Ігри в Сочі, хоча був на Олімпіаді в Лондоні в 2012-му. Франція заявила, що ні президент Франсуа Олланд, ні будь-хто з високопоставлених французьких чиновників не приїде в Сочі, і теж не дала пояснень.

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Делегацію США в Сочі очолила відставний чиновник - екс-голова міністерства внутрішньої безпеки Джанет Наполітано, нині ректор Університету Каліфорнії. На Іграх в Лондоні американську делегацію очолювала дружина президента Мішель Обама, на Олімпіаді у Ванкувері в 2010 році - віц -президент Джо Байден , а до Пекіна в 2008-му літав президент Джордж Буш- молодший і зустрічався там з Путіним, тоді прем'єром РФ.

Білий дім заявив, що графік президента не дозволяє йому відправитися в Сочі і відмовився пояснити, чи несе підбір делегації якийсь політичний сигнал.

"Делегація США на Олімпіаді представляє те різноманіття, яке являють собою Сполучені Штати", - сказав представник Білого дому Джош Ернест.