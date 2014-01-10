Цього разу уряд краще підготувався до зими, ніж минулого року - Азаров
Прем'єр-міністр України Микола Азаров запевняє, що до нинішньої зими оперативні служби підготувалися значно краще, ніж до торішньої, проте не виключає труднощів при рекордних снігопадах.
Про це він заявив під час спілкування з користувачами соціальної мережі Facebook.
«До цієї зими наші служби підготувалися значно краще, ніж до минулої. Були заздалегідь підготовлені плани, проведено масштабні навчання, придбано достатню кількість паливно-мастильних матеріалів, солі, інших необхідних матеріалів, зокрема, велику кількість лопат», - відзначив прем'єр.
Водночас він звернув увагу на те, що стан наших служб «далекий до оптимального, і пов'язане це, звичайно, з фінансовими проблемами».
«Всі проблеми абсолютно не можна розв’язати відразу. Але все, що можна було зробити в рамках наявних ресурсів, було зроблено», - сказав Азаров.
Він також відзначив, що якщо за добу випаде двомісячна норма снігу, як це було 23 березня минулого року, то без заторів на дорогах не обійтися.
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«І наше з вами спільне завдання буде - ліквідувати їх якнайшвидше. Якщо ви дивитеся новини, то дуже часто показують приблизно аналогічні ситуації в інших країнах, і ніхто не робить з цього ніяких трагедій. Всі розуміють, що впродовж доби неможливо прибрати такий обсяг снігу. І в цих ситуаціях, безумовно, треба діяти організовано, злагоджено, спільно», - впевнений глава уряду.
За його словами, уряд цього разу передбачив залучення техніки не лише тієї, що перебуває у власності міських служб, а також тієї, що перебуває в підпорядкуванні Міноборони, Служби з надзвичайних ситуацій, у приватних компаніях тощо.