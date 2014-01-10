Цього разу уряд краще підготувався до зими, ніж минулого року - Азаров

Про це він заявив під час спілкування з користувачами соціальної мережі Facebook.

«До цієї зими наші служби підготувалися значно краще, ніж до минулої. Були заздалегідь підготовлені плани, проведено масштабні навчання, придбано достатню кількість паливно-мастильних матеріалів, солі, інших необхідних матеріалів, зокрема, велику кількість лопат», - відзначив прем'єр.

Водночас він звернув увагу на те, що стан наших служб «далекий до оптимального, і пов'язане це, звичайно, з фінансовими проблемами».

«Всі проблеми абсолютно не можна розв’язати відразу. Але все, що можна було зробити в рамках наявних ресурсів, було зроблено», - сказав Азаров.

Він також відзначив, що якщо за добу випаде двомісячна норма снігу, як це було 23 березня минулого року, то без заторів на дорогах не обійтися.

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«І наше з вами спільне завдання буде - ліквідувати їх якнайшвидше. Якщо ви дивитеся новини, то дуже часто показують приблизно аналогічні ситуації в інших країнах, і ніхто не робить з цього ніяких трагедій. Всі розуміють, що впродовж доби неможливо прибрати такий обсяг снігу. І в цих ситуаціях, безумовно, треба діяти організовано, злагоджено, спільно», - впевнений глава уряду.

За його словами, уряд цього разу передбачив залучення техніки не лише тієї, що перебуває у власності міських служб, а також тієї, що перебуває в підпорядкуванні Міноборони, Служби з надзвичайних ситуацій, у приватних компаніях тощо.