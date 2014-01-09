Азаров упевнений, що 2014-й стане роком стабільності та розвитку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Очевидно, що 2014 рік буде кращим для наших людей, для всієї України. Новими можливостями необхідно оптимально скористатися. У нас є все, щоб 2014-й став роком стабільності і розвитку», - сказав він.

Азаров висловив упевненість у тому, що за умови консолідації суспільства 2014 рік буде роком стабільних цін, стійкого валютного курсу, поступального підвищення зарплат і пенсій, а також усіх доплат бюджетникам за якість та обсяг роботи.

«Надзвичайно важливим для сталого розвитку держави є прийняття державного бюджету. Саме він забезпечить стабільність у державі, розвиток промисловості та аграрного виробництва і на цій основі – підвищення соціальних стандартів», - переконаний голова уряду.

Азаров нагадав, що в останні дні минулого року були ліквідовані всі затримки з виплати заробітних плат та соціальних допомог з бюджету.

«У новий рік ми увійшли без затримок і можемо продовжувати виконувати соціальні зобов’язання держави чітко за графіком. Так, незважаючи на тривалі вихідні, на 9 січня вже профінансовано понад 6 млрд грн пенсій – абсолютно все, що передбачено на цю дату, і пенсії виплачуються у плановому порядку», - сказав прем’єр.

Нагадаємо, що Президент Віктор Янукович у новорічному привітанні зазначив, що головними пріоритетами в 2014 році буде забезпечення кращих соціальних стандартів і розвиток виробництва.