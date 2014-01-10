На допомогу заблокованому "​​Беркуту" їдуть автобуси з військовими - очевидці
На проспект Перемоги, де активісти Автомайдану блокують автобуси з "Беркутом", їдуть два автобуси з військовими.
Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на очевидців.
За їх словами, автобуси помічені в районі м. Нивки.
На тему: Автомайданівці продовжують блокувати автобуси з «Беркутом» на проспекті Перемоги (відео)
Як повідомляв УНІАН, сьогодні активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду. До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділів міліції.
Під час сутичок, що сталися біля суду, міліція побила двох народних депутатів – Едуарда Леонова та Юрія Бублика.
Після сутичок з бійцями спецпідрозділу “Беркут” біля Києво-Святошинського районного суду Київської області, який сьогодні виніс вирок ”васильківським терористам”, госпіталізовано шістьох постраждалих активістів.
Автомайданівці заблокували три автобуси з «Беркутом» на проспекті Перемоги. Автобуси з бійцями спецпідрозділу “Беркут” стоять біля узбіччя дороги. З інших трьох боків - їх оточили майже 10 автомобілів Автомайдану.
На місце, де автомайданівці блокують автобуси з бійцями спецпідрозділу «Беркут», прибули кілька десятків молодих людей в масках та в захисній екіпіровці. При собі вони мають також дерев’яні палиці.
Мітингувальники продовжують вимагати від «беркутівців», щоб ті показали свої обличчя.
Крім того, учасники Автомайдану поспускали колеса в автобусах «Беркута»