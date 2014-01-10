Учасники Автомайдану поспускали колеса в заблокованих автобусах «Беркута»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, кількість людей на місці події збільшилася. Зараз тут майже 300 осіб, з них кілька десятків - в шоломах та масках.

«Беркутівці» знаходяться в автобусах, але періодично виходять з них і шикуються біля дверей автобуса в шеренгу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду. До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділів міліції.

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Під час сутичок, що сталися біля суду, міліція побила двох народних депутатів – Едуарда Леонова та Юрія Бублика.

Після сутичок з бійцями спецпідрозділу “Беркут” біля Києво-Святошинського районного суду Київської області, який сьогодні виніс вирок ”васильківським терористам”, госпіталізовано шістьох постраждалих активістів.

Автомайданівці заблокували три автобуси з «Беркутом» на проспекті Перемоги. Автобуси з бійцями спецпідрозділу “Беркут” стоять біля узбіччя дороги. З інших трьох боків - їх оточили майже 10 автомобілів Автомайдану.

На місце, де автомайданівці блокують автобуси з бійцями спецпідрозділу «Беркут», прибули кілька десятків молодих людей в масках та в захисній екіпіровці. При собі вони мають також дерев’яні палиці.

Мітингувальники продовжують вимагати від «беркутівців», щоб ті показали свої обличчя.