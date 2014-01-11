Золотовалютні резерви НБУ в грудні 2013 року збільшилися на 8,5%

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 січня 2013 року становили 20,416 млрд дол., що на 8,53%, або на 1,604 млрд дол., більше за показник на 1 грудня в 18,812 млрд дол., повідомляється на сайті Нацбанку.

За інформацією НБУ, з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол.

«Збільшення міжнародних резервів сталося в основному за рахунок надходжень коштів від розміщення державних цінних паперів: зовнішніх в обсязі 3 млрд дол. США і внутрішніх - 806 млн. дол. США», - йдеться в повідомленні регулятора.

За інформацією НБУ, також на зміну розміру резервів вплинули виплати урядом України за зовнішніми і внутрішніми зобов'язаннями на 1,321 млрд дол. США і грудневі валютні інтервенції НБУ для згладжування коливань обмінного курсу гривни. Інформація про обсяги інтервенцій не повідомляється.

Згідно з даними на сайті регулятора, в грудні, порівняно з попереднім місяцем, резерви в іноземній валюті збільшилися на 1,626 млрд дол., або 9,49%, - до 18,760 млрд дол., резервна позиція в МВФ зберігається на рівні 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення збільшилися на 0,1 млн. дол., або на 0,63%, - до 16 млн. дол., золото знизилося на 23 млн. дол., або 1,38%, до 1,640 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ на 1 грудня 2013 року становили 18,791 млрд дол., що на 8,93%, або на 1,842 млрд дол., менше за показник на 1 листопада в 20,633 млрд дол., у січні-листопаді 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 23,45%, або на 5,755 млрд дол.

За підсумками 2012 року резерви Нацбанку зменшилися на 22,8% - до 24,546 млрд дол.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозувало падіння золотовалютних резервів Національного банку України до 17,8 млрд дол. у 2013 році і до 12,9 млрд дол. у 2014 році у зв'язку з можливим погіршенням стану платіжного балансу в результаті падіння прямих інвестицій і чистих запозичень, тоді як погашення кредитів МВФ поглинуло значну частину резервів. За оцінками агентства, в результаті курс національної валюти щодо долара США знизиться в 2014 році до 8,5 грн за долар.

Інше міжнародне рейтингове агентство, Standard & Poor's, прогнозує девальвацію гривні в 2014 році до 9,5 грн/дол., але при цьому не уточнює передбачуваного рівня падіння резервів.