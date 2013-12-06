Золотовалютні резерви НБУ різко скоротилися

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 грудня 2013 року становили 18,791 млрд дол., що на 8,93%, або на 1,842 млрд дол., менше показника на 1 листопада в 20,632 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

На 1 листопада 2013 року резерви становили 20,632 млрд дол., що на 4,65%, або на 1,007 млрд дол. менше від показника на 1 жовтня в 21,639 млрд дол.