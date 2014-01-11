Держдеп США застеріг громадян від поїздок на Олімпіаду в Сочі через загрозу терору

12:25, 11 січня 2014
Політика
917 0

Разом з тим у попередженні йдеться, що небезпека носить загальний характер і ніяких конкретних погроз на адресу громадян США немає. 

Олімпіада розпочнеться 7 лютого / фото facebook

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на 9tv.co.il.

Крім цього, держдеп закликав громадян, які їдуть в Сочі розглянути питання з придбанням приватного медичного страхування, оскільки США не впевнені в якості лікарської допомоги, що надається в цьому російському місті.

Відомство також попросило дотримуватися обережності в Сочі і представників ЛГБТ -спільноти у світлі російського закону про заборону гей-пропаганди, передає Газета.Ru.

10 січня стало відомо, що ФБР направить кілька десятків агентів до Росії, щоб допомогти з забезпеченням безпеки на зимовій Олімпіаді в Сочі. Голова служби Джеймс Комі зазначив, що завдання забезпечення безпеки на сочинської олімпіади особливо важка через "близькості регіонів з нестабільною ситуацією і джерел терористичної загрози".

Нагадаємо, за інформацією МОК, 13 млрд євро, виділених на організацію Олімпіади в Сочі, були вкрадені.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter