13 млрд євро, виділених на організацію Олімпіади в Сочі, були вкрадені - МОК

Такого висновку дійшов Міжнародний олімпійський комітет, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Жахливі масштаби корупції нітрохи не здивували президента Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) і члена МОК Жан-Франко Каспера. За його словами, бюджет, який призначався для організації зимової Олімпіади, розкрадено більш ніж на 30%. Про це він сказав в інтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії SFR. Таким чином, уточнив Каспер, вкрадено близько 13 млрд євро. Втім, він упевнений, що в Росії це стало звичайним явищем.

Саму Олімпіаду Каспер називає піар-проектом Президента РФ Володимира Путіна і пропонує з цієї ж точки зору розглядати і звільнення екс-глави компанії ЮКОС Михайла Ходорковського, а також амністію, під яку, зокрема, потрапили активісти Greenpeace і учасниці панк-групи Pussy Riot.

Кілька місяців тому в інтерв'ю Die Welt Каспер сказав, що у організаторів Олімпіади в Сочі залишається «близько 10 тисяч невирішених проблем», проте, необмежені фінансові можливості Путіна допоможуть уникнути будь-яких накладок.

Олімпіада в Сочі розпочнеться 7 лютого.