У Харкові міліція затримала 18 молодиків, які намагалися прорватися на форум Євромайданів

Про це кореспондента УНІАН повідомила керівник Відділу зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Харківській області Наталія Захарова.

За її словами, молодиків затримано за порушення громадського порядку. Їх доправили до Ленінського райвідділу міліції Харкова для з'ясування всіх обставин та прийняття процесуального рішення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові з двогодинною затримкою розпочався Перший всеукраїнський форуму Євромайданів. Делегати форуму розпочали засідання у Свято-Дмитріївському Храмі УАПЦ. Перед цим форум не зміг розпочатися у приміщенні автомобільно-дорожнього технікуму та храму Святого Івана Богослова УПЦ КП.

Для участі у форумі зареєструвалися 119 делегатів із 21-ї області та АР Крим.

Щойно форум розпочався, журналістам в залі організатори заходу заявили, що храм штурмують “тітушки”.

Молодики намагалися ввірватися у храм, де проходить форум, однак їх не пропустила самооборона заходу. Двері до храму встигли зачинити. Однак, молодики під час сутички з охоронцями встигли розпилити в обличчя кільком людям газ із балончика. До храму прибули одразу кілька десятків міліціонерів. Правоохоронці відтіснили молодиків до будівлі, що розташована поруч із храмом, та оточили їх кільцем. Міліціонери затримали молодиків, обшукали їх та завели в автобус.

Довідка УНІАН. Учасники форуму Євромайданів планують розглянути гострі питання співпраці Євромайданів, зокрема, координацію дій, інформаційну політику, забезпечення безпеки, мистецьку співпрацю.

Крім того, делегати мають накреслити план дій для встановлення в Україні “відповідальної демократії”.

Своїм досвідом проти режиму та стратегіями побудови громадянського суспільства поділятися спеціальні гості з Польщі - один із засновників Гельсинського комітету Польщі Збігнев Ромашевський та один із засновників “Солідарності” Збігнев Буяк.

У перший день заплановано засідання робочих груп відповідно до питань порядку денного, у другий — ухвалення загальної резолюції.