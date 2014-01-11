У Харкові Перший всеукраїнський форум Євромайданів відбувається у церкві

Як передає кореспондент УНІАН, форум розпочався з двогодинною затримкою.

Перед цим форум не зміг розпочатися у приміщенні автомобільно-дорожнього технікуму та храму Святого Івана Богослова УПЦ КП.

Захід відкрили письменники Сергій Жадан та брати Віталій та Дмитро Капранови. Для участі у форумі зареєструвалися 119 делегатів із 21-ї області та АР Крим.

Щойно форум розпочався, журналістам в залі організатори заходу заявили, що храм штурмують “тітушки”.Зараз двері до храму зачинені. За словами організаторів форуму, перед входом стоять кілька десятків спортивної статури молодиків.

Вони намагалися ввірватися у Свято-Дмтитріївський храм, де проходить форум, однак їх не пропустила самооборона заходу. Двері до храму встигли зачинити.

Однак, молодики під час сутички з охоронцями встигли розпилити в обличчя кільком людям газ із балончика.

До храму прибули одразу кілька десятків міліціонерів. Правоохоронці відтіснили молодиків до будівлі, що розташована поруч із храмом, та оточили їх кільцем. Міліціонери затримали молодиків, обшукали їх та завели в автобус.