Невідомі напали на книгарню, де відбувалося засідання секції форуму Євромайданів (фото)

Як повідомив УНІАН співорганізатор харківського Євромайдану та форуму Дмитро Пилипець, сьогодні близько 17.00 кілька десятків молодиків увірвалися до приміщення книгарні по вулиці Сумській, 3.

За його інформацією, вони побили охоронців заходу, всередині книгарні розбили вітражі та розпилили в книгарні сльозогінний газ.

У міліції УНІАН повідомили, що на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо,у Харкові міліція затримала 18 молодиків, які намагалися прорватися на форум Євромайданів.