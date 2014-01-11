Невідомі напали на книгарню, де відбувалося засідання секції форуму Євромайданів (фото)
18:01, 11 січня 2014Політика
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У Харкові невідомі напали на книгарню «Є», де відбувалося засідання однієї з секцій Першого всеукраїнського форуму Євромайданів.
Книгарня "Є" в Харкові після нападу / Фото facebook Юлії Красильникової
Як повідомив УНІАН співорганізатор харківського Євромайдану та форуму Дмитро Пилипець, сьогодні близько 17.00 кілька десятків молодиків увірвалися до приміщення книгарні по вулиці Сумській, 3.
За його інформацією, вони побили охоронців заходу, всередині книгарні розбили вітражі та розпилили в книгарні сльозогінний газ.
У міліції УНІАН повідомили, що на місце виїхала слідчо-оперативна група.
Нагадаємо,у Харкові міліція затримала 18 молодиків, які намагалися прорватися на форум Євромайданів.
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