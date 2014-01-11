Поляченко: Стан Юрія Луценка стабільний, його переводять з реанімації до палати

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Партії регіонів.

«Кілька годин тому я був у лікарні, де спілкувався з Юрієм Луценком (колись ми разом працювали в уряді) і його дружиною та був присутній на консиліумі своїх колег-лікарів. На даний час стан Юрія Віталійовича стабільний, його переводять із реанімації до палати. Лікарі встановили діагноз – струс мозку, також було проведено первинну хірургічну обробку рани в районі лобної долі», - розповів народний депутат.

«Сьогодні відкриті кримінальні провадження як щодо поведінки «Беркута», так і щодо хуліганських вчинків осіб, які спровокували цей конфлікт. Адже постраждали як біля двох десятків правоохоронців, так і депутати й інші учасники цього конфлікту», - резюмував Юрій Поляченко.

Читайте також: Хроніка зіткнень активістів Євромайдану з "Беркутом" під Києво-Святошинським райсудом

Як повідомляв УНІАН, 10 січня активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду. До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділів міліції. Під час сутичок, що сталися біля суду, міліція побила двох народних депутатів від ВО «Свобода» – Едуарда Леонова та Юрія Бублика, а також екс-міністра внутрішніх справ, лідера руху «Третя українська республіка» Юрія Луценка. Також після сутичок з бійцями спецпірозділу “Беркут” біля Києво-Святошинського райсуду було госпіталізовано шістьох постраждалих активістів. Крім того, учасники Автомайдану заблокували три автобуси з бійцями «Беркуту» на проспекті Перемоги біля приміщення суду і поспускали колеса в автобусах.