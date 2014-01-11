Хроніка зіткнень активістів Євромайдану з "Беркутом" під Києво-Святошинським райсудом

10 січня активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду, який засудив фігурантів "васильківського справи" до 6 років ув'язнення. До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділів міліції. Після оголошення вироку активісти, які мітингували на вулиці, блокували виїзди з подвір'я суду, щоб не дозволити відвезти засуджених.

Під час сутичок, що сталися біля суду, міліція побила двох народних депутатів від ВО «Свобода» – Едуарда Леонова та Юрія Бублика, а також екс-міністра внутрішніх справ, лідера руху «Третя українська республіка» Юрія Луценка. Він знаходиться у реанімації.

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Також після сутичок з бійцями спецпідрозділу “Беркут” біля Києво-Святошинського райсуду було госпіталізовано шістьох постраждалих активістів.

Крім того, учасники Автомайдану заблокували три автобуси з бійцями «Беркуту» на проспекті Перемоги біля приміщення суду і поспускали колеса в автобусах.

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Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом побиття екс-міністра МВС Юрія Луценка за статтею "перевищення службових повноважень".

Проти активістів після вчорашніх подій біля Києво-Святошинського суду відкрито декілька кримінальних проваджень за фактами хуліганства, насильства щодо працівників правоохоронних органів та втручання в діяльність судових органів.

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У МВС стверджують, що у бійці під судом одному «беркутівцю» зламали ногу, ще 20 травмовані.

Нагадаємо, 22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза і помічника депутата Володимира Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну в Борисполі. Сам пам’ятник на той момент уже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради.