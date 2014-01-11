Політолог: події під Києво-Святошинським райсудом свідчать про кризу протестного руху

«Нічні події в Святошинському районі показали, що криза продовжується, але вже в інших , більш локальних формах. Радикальна частина опозиції , незадоволена заспокоєнням ситуації на Майдані і навколо Майдану, прагне загострити ситуацію і використовує для цього будь-який відповідний приводи» , - підкреслив експерт.

На його думку, під час суду над так званими «васильківськими терористами» відбувся певний викид емоцій, який неминучий в умовах нинішньої політичної напруги. У той же час експерт не виключив того, що деякими силами були реалізовані цілеспрямовані дії по розкрутці конфлікту.

«Як це не парадоксально, але втома від триваючого конфлікту провокує прояви агресії з обох сторін. І зараз дуже важливо утриматися від ескалації агресії і від загострення конфлікту. Для уникнення подібних конфліктних ситуацій у майбутньому і опозиції, і правоохоронним органам необхідно також виробити механізми оперативної взаємодії , щоб гасити прояви агресії і розводити конфліктуючі сторони на самому початку» , - підкреслив Володимир Фесенко.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду. До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділу «Беркут».

Під час сутичок міліція побила Луценка та ще двох народних депутатів від ВО «Свобода» – Едуарда Леонова та Юрія Бублика. Також після сутичок з бійцями “Беркуту” було госпіталізовано шістьох постраждалих активістів.

Органи прокуратури відкрили кримінальне провадження за фактом побиття Луценка, повідомив його адвокат Ігор Фомін. Проте він не уточнив, за якою статтею кримінального кодексу відкрито провадження, але зауважив, що ініціатором його відкриття стала саме прокуратура.

У прес-службі Луценка повідомили, що його стан здоров’я лікарі розцінюють як середньої тяжкості, проте до нього слідчих поки що не пускають. В екс-міністра лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, рвану рану на обличчі та три підшкірні гематоми. Луценко перебуватиме у лікарні ще два-три дні.