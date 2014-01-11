Лідери опозиції розцінюють побиття Луценка як замах на вбивство

Про це йдеться у спільній заяві Арсенія Яценюка, Олега Тягнибока і Віталія Кличка, переданій УНІАН.

«Влада вже давно перейшла межу, але нічні події під Святошинським РВВС у Києві ще раз продемонстрували, що ця влада не зупиниться перед вбивствами активістів», - йдеться у документі.

«Це ще раз доводить, що протести на майданах по всій країні мають продовжуватися. Ми зробимо все, щоб змінити владу і назавжди поміняти систему, при якій міліція б'є свій народ за бездумними наказами», - наголошується у заяві.

Лідери опозиції закликали всіх небайдужих висловити свою незгоду з політикою влади і солідарність з побитими активістами на найближчому Народному Віче у Києві у неділю о 12:00.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду. До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділу «Беркут».

Під час сутичок міліція побила Луценка та ще двох народних депутатів від ВО «Свобода» – Едуарда Леонова та Юрія Бублика. Також після сутичок з бійцями “Беркуту” було госпіталізовано шістьох постраждалих активістів.

Органи прокуратури відкрили кримінальне провадження за фактом побиття Луценка, повідомив його адвокат Ігор Фомін. Проте він не уточнив, за якою статтею кримінального кодексу відкрито провадження, але зауважив, що ініціатором його відкриття стала саме прокуратура.

У прес-службі Луценка повідомили, що його стан здоров’я лікарі розцінюють як середньої тяжкості, проте до нього слідчих поки що не пускають. В екс-міністра лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, рвану рану на обличчі та три підшкірні гематоми. Луценко перебуватиме у лікарні ще два-три дні.