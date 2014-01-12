На Майдані зібралося кілька десятків тисяч людей (фото)
13:37, 12 січня 2014Політика
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На Майдані Незалежності Народне віче проводять декілька десятків тисяч людей
Народне віче 12 січня / Фото: Олександр Аронець
Як передає кореспондент УНІАН, якщо станом на 12 годину на центральній площі Києва, попри дощ, було близько 10 тисяч мітингувальників, то наразі людей побільшало в кілька разів.
Сьогодні на Народному віче, яке відбувається вперше у цьому році, планується оголосити план подальших дій.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні активісти Автомайдану планують провести під резиденцією Президента чергову акцію під назвою "Повістка для Януковича".
На Європейській площі для автопробігу зібралося понад сто автомобілів.
Народне віче 12 січня / Фото: Арсен Аваков
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