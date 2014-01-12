На Майдані зібралося кілька десятків тисяч людей (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, якщо станом на 12 годину на центральній площі Києва, попри дощ, було близько 10 тисяч мітингувальників, то наразі людей побільшало в кілька разів.

Сьогодні на Народному віче, яке відбувається вперше у цьому році, планується оголосити план подальших дій.

На тему: На Майдані почалося Народне віче. Онлайн-трансляція

Як повідомляв УНІАН, сьогодні активісти Автомайдану планують провести під резиденцією Президента чергову акцію під назвою "Повістка для Януковича".

На Європейській площі для автопробігу зібралося понад сто автомобілів.