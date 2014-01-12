На Майдані почалося Народне віче. Онлайн-трансляція

15:00

Зі сцени Майдану назвали завдання опозиції в парламенті. Також на голосування учасникам віче винесли пропозицію звернутися до США і ЄС з проханням ввести санкції щодо українських можновладців.

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14:30

Учасники Народного віче на Майдані Незалежності проголосували за те, щоб звернутися до США і ЄС з проханням запровадити санкції щодо міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та інших представників української влади

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13:40

Перед віче виступають опозиційні політики. Як повідомляє кореспондент УНІАН, кількість учасників віче зросла до кількох десятків тисяч.

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13:15

Зі сцени до Майдану звернулися Петро Порошенко та Ірина Луценко. Бізнесмен серед іншого пообіцяв, що перемога Майдану звільнить українську економіку від тиску силовиків. Дружина Юрія Луценка процитувала древній баскський девіз, закликаючи Майдан стояти до кінця.

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13:00

На Майдані виступили священнослужителі та активісти Автомайдану, після них слово взяла співачка Руслана, яка підкреслила мирний характер протесту і нагадала, що акції протесту тривають вже понад 50 днів, сказавши, що це інформація для "технологів".

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Як передає кореспондент УНІАН, станом на 12.00 на Майдані зібралося близько 10 тисяч людей, але люди продовжують прибувати, попри дощ, що йде в Києві.

Наразі люди заповнили площу перед сценою. Декілька сотень людей стоять на пішохідному мосту через вулицю Інститутську.

Як очікується, сьогодні на Народному віче буде оголошено подальші плани мітингувальників Євромайдану.

Нинішнє віче - перше у новому, 2014 році.

Прямі включення з Майдану.

Радіо Свобода

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