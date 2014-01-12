Мітингувальники залишили Межигір’я і попрямували до резиденції Медведчука

Як передає кореспондент УНІАН, повістку в якості понятих підписали народні депутати від опозиції.

На тему: Біля Межигір’я відбувається мітинг

Після цього учасники Автомайдану та мітингувальники, які прийшли до резиденції пішки, попрямували до помешкання лідера організації «український вибір» Віктора Медведчука, яке розташоване за декілька кілометрів від Межигір’я.

Мітинг біля Межигір’я завершився виконанням Державного гімну України.