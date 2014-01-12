Мітингувальники залишили Межигір’я і попрямували до резиденції Медведчука
17:18, 12 січня 2014Політика
1040 0
Активісти біля резиденції глави держави «Межигір’я» склали «документ про відмову» Президент Віктор Януковича отримати «повістку в народний суд»
Мітингувальники знову вирушили до помешкання Медведчука / Фото : Валерії Кондратової
Як передає кореспондент УНІАН, повістку в якості понятих підписали народні депутати від опозиції.
На тему: Біля Межигір’я відбувається мітинг
Після цього учасники Автомайдану та мітингувальники, які прийшли до резиденції пішки, попрямували до помешкання лідера організації «український вибір» Віктора Медведчука, яке розташоване за декілька кілометрів від Межигір’я.
Мітинг біля Межигір’я завершився виконанням Державного гімну України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter