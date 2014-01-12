Біля Межигір’я відбувається мітинг

Як передає кореспондент УНІАН, наразі тут зібралося близько 200 автомобілів учасників Автомайдану, а також велика кількість людей, які йдуть пішки до Межигір’я з траси Київ-Овруч.

Міліція не перешкоджала рухові мітингувальників на повороті до Межигір’я, однак за 300 метрів до резиденції Президента шлях людям перекрили міліцейські автобуси та кордони міліції. З міліцейського гучномовця постійно повторюються заклики до людей розійтися й припинити несанкціоновану акцію. У разі невиконання цих закликів міліціонери обіцяють притягти до відповідальності організаторів та учасників акції.

Народні депутати від опозиції намагалися пройти до резиденції, щоб вручити Президентові «повістку до народного суду», однак правоохоронці не пропустили парламентаріїв.