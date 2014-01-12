Віче в Києві підтримало звернення до ЄСПЛ з проханням прискорити розгляд справи Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резолюцію на віче запропонував лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Він закликав учасників віче проголосувати за його ініціативу і люди підтримали її.

Як повідомляє сайт Тимошенко, другу заяву екс-прем’єра до ЄСПЛ «про незаконність кримінального провадження в так званій "газовій" справі було направлено в листопаді 2012 року, після завершення всіх національних процедур з оскарження вироку Печерського районного суду Києва».

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Сайт нагадує, що 15 липня 2013 року Європейський суд з прав людини повідомив про початок розгляду справи щодо кримінального провадження стосовно Тимошенко у "газовій" справі. Зокрема, Євросуд довів до відома уряду України другу заяву Тимошенко й запропонував йому надати до 23 жовтня 2013 року свої зауваження щодо поданих скарг. За процедурою, захист надає суду свою позицію щодо урядових пояснень.

Процедура розгляду справи в Європейському суді з прав людини не передбачає конкретних дат завершення цього процесу та оголошення за його результатами рішення, зазначає сайт Тимошенко.