Віче в Києві підтримало звернення до ЄСПЛ з проханням прискорити розгляд справи Тимошенко
Народне віче на Майдані Незалежності підтримало ініціативу про звернення до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з проханням прискорити розгляд справи колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резолюцію на віче запропонував лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Він закликав учасників віче проголосувати за його ініціативу і люди підтримали її.
Як повідомляє сайт Тимошенко, другу заяву екс-прем’єра до ЄСПЛ «про незаконність кримінального провадження в так званій "газовій" справі було направлено в листопаді 2012 року, після завершення всіх національних процедур з оскарження вироку Печерського районного суду Києва».
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Сайт нагадує, що 15 липня 2013 року Європейський суд з прав людини повідомив про початок розгляду справи щодо кримінального провадження стосовно Тимошенко у "газовій" справі. Зокрема, Євросуд довів до відома уряду України другу заяву Тимошенко й запропонував йому надати до 23 жовтня 2013 року свої зауваження щодо поданих скарг. За процедурою, захист надає суду свою позицію щодо урядових пояснень.
Процедура розгляду справи в Європейському суді з прав людини не передбачає конкретних дат завершення цього процесу та оголошення за його результатами рішення, зазначає сайт Тимошенко.