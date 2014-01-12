Віче на Майдані проголосувало за звернення до США і ЄС з проханням ввести санкції щодо голови МВС
Учасники Народного віче на Майдані Незалежності проголосували за те, щоб звернутися до США і ЄС з проханням запровадити санкції щодо міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та інших представників української влади
Як передає кореспондент УНІАН, перед цим голосуванням лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк наголосив, що 15 січня в США відбудеться засідання комітету з міжнародних справ сенату США, і на цьому засіданні “слухатиметься виключно питання про Україну”.
“США готові надати всебічну підтримку українському народу, який мирно бореться за свої права”, - наголосив Яценюк.
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Він запропонував відправити до США колишнього міністра закордонних справ України Бориса Тарасюка, який «виступить від Майдану, від українського народу”.
За його словами, він має сказати про те в США, що “повинен бути в списку на санкції Заходу міністр внутрішніх справ України Захарченко і вся їхня банда, яка давала команду бити людей”.
Після цього було проведено на Майдані голосування, під час якого учасники Народного віче підтримали висловлені пропозиції.