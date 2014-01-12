Віче на Майдані проголосувало за звернення до США і ЄС з проханням ввести санкції щодо голови МВС

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим голосуванням лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк наголосив, що 15 січня в США відбудеться засідання комітету з міжнародних справ сенату США, і на цьому засіданні “слухатиметься виключно питання про Україну”.

“США готові надати всебічну підтримку українському народу, який мирно бореться за свої права”, - наголосив Яценюк.

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Він запропонував відправити до США колишнього міністра закордонних справ України Бориса Тарасюка, який «виступить від Майдану, від українського народу”.

За його словами, він має сказати про те в США, що “повинен бути в списку на санкції Заходу міністр внутрішніх справ України Захарченко і вся їхня банда, яка давала команду бити людей”.

Після цього було проведено на Майдані голосування, під час якого учасники Народного віче підтримали висловлені пропозиції.