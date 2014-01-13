У Дніпропетровську прихильники євроінтеграції розпочали пікет офісів компаній «регіоналів»

Як передає Радіо Свобода, люди тримали в руках синьо-жовті прапори та плакати з написами ”Обережно, не вступи! ПР”, ”Тут працює Партія регіонів”, ”Бойкот” тощо.

Також мітингувальники поширювали листівки з переліками компаній, що належать членами Партії регіонів, закликаючи бойкотувати їхню продукцію та послуги.

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Учасники акції скандували ”Києве, ми з тобою!”, ”Схід і Захід разом!”, ”Янукович – під арешт!”, а також разом співали гімн України та українські пісні.

За словами організаторів, таким чином Дніпропетровськ приєднався до загальноукраїнської акції ”Проти Партії регіонів”, започаткованої задля пікетування офісів та будинків «регіоналів» з вимогами виходу ”з провладної партії, яка дискредитувала себе”.

Хода завершилася біля офісу Дніпропетровської обласної організації Партії регіонів, яку очолює віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул, мітингом з вимогами до Вілкула та інших посадовців полишити лави партії.

Як заявила один із координаторів акції Ольга Ольховик, пікети офісів компаній регіоналів у Дніпропетровську триватимуть і в будні дні.

Далі протестувальники планують приходити під торговельні центри, що належать членам Партії регіонів або їхнім родинам.