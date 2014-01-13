Антимайдан у Маріїнському парку знову "оживає", а на Євромайдані знімають кіно

Режисер Михайло Іллєнко, який зняв "Той, хто пройшов крізь вогонь", тепер знімає стрічку про українську революцію. Спеціально для цього євромайданівці кілька дублів поспіль співали гімн України та запалювали ліхтарики, повідомляє ТСН.

А тим часом у Маріїнському парку знову "оживає" Антимайдан, хоча люди, які зібралися там, принципово себе так не називають. Навколо парку вже виріс доволі високий металевий паркан. Також вже встановлено кілька наметів та розвантажено польові кухні, які відзавтра почнуть повноцінно функціонувати та забезпечувати їжею 10 тис. людей - саме стільки планується зібрати тут за ніч.

Офіційне відкриття наметового містечка призначено на 10 годину ранку.

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"Ми громадська організація "За порядок". Ми з різних міст, ми зібрані у соцмережах. Списуємося, збираємося", - повідомив активіст, зауваживши, що їхня мета - "щоб ви нас почули".

"Відбуваються зараз такі події там, внизу (на Майдані Незалежності - ред.), люди починають бити водіїв, беркутівців, почалися провокації з приводу того, щоб не прийняти бюджет, закликають заблокувати трибуну. Ну скільки можна це терпіти", - нарікає інший активіст.

Мешканці наметового містечка пояснюють, що основна мета їхнього перебування у Маріїнському парку - це забезпечення спокійного прийняття бюджету депутатами.