Народне віче на Майдані 12 січня. Фотогалерея

Сьогодні, 12 січня, у Києві відбулося перше в новому році Народне віче

За даними ЗМІ, у віче взяли участь близько 50 тисяч осіб.

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