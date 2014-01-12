Народне віче на Майдані 12 січня. Фотогалерея
19:54, 12 січня 2014Політика
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Сьогодні, 12 січня, у Києві відбулося перше в новому році Народне віче
За даними ЗМІ, у віче взяли участь близько 50 тисяч осіб.
Народне віче 12 січня
Народне віче 12 січня
Народне віче 12 січня
Народне віче 12 січня
Народне віче 12 січня - Руслана та Ольга Богомолець
Народне віче 12 січня / Фото: Reuters
Народне віче 12 січня / Фото: Reuters
Народне віче 12 січня / Фото: Reuters
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