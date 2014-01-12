Народне віче на Майдані 12 січня. Фотогалерея

19:54, 12 січня 2014
Політика
3854 0

Сьогодні, 12 січня, у Києві відбулося перше в новому році Народне віче

За даними ЗМІ, у віче взяли участь близько 50 тисяч осіб.

Народне віче 12 січня
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter