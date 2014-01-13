Вищий адміністративний суд залишив чинною норму Податкового кодексу, що не дає балотуватися Кличку

Так, в своєму рішенні від 10 січня 2014 року ВАСУ відмовив Кличку Віталію Володимировичу у позові до Верховної Ради України, Президента Украіни про визнання дій та бездіяльності протиправними, повідомляє Закон і Бізнес.

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Такі зміни до законодавства, ініційовані депутатом від Батьківщини, на думку експертів, остаточно унеможливлюють балотування лідера "УДАРу" в Президенти України на виборах у березні 2015 року.

Нагадаємо, 8 листопада Президент України Віктор Янукович підписав Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень”.

Найбільш спірною виявилася поправка народного депутата Ігоря Бриченка (фракція «Батьківщина»), врахована в остаточній редакції прийнятого закону. Поправка встановлює, що особа, яка має право проживання на території іноземної держави, вважається такою, що не проживає в Україні.

«Підпункт 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 доповнити пропозицією такого змісту: «У разі, якщо особа має право постійного проживання на території іноземної держави, вона вважається такою, що не проживає в Україні», - наголошується у поправці Бриченка і в остаточній редакції прийнятого Радою закону.

Таким чином, лідер "УДАРу" Віталій Кличко фактично позбавляється права брати участь у президентській кампанії 2015 року, оскільки у переліку вимог до кандидата у Президенти є пункт про проживання в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років.

У день ухвалення закону - 24 жовтня - опозиція заблокувала трибуну ВР через цю поправку. Пізніше народний депутат від “Батьківщини” Бриченко заявив, що не має стосунку до поправки до Податкового кодексу, через яку у Верховній Раді виникло протистояння.